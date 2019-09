Stuurhuis van voormalige Texelse veerboot komt in juttersmuseum

DE KOOG - Het stuurhuis van de voormalige Texelse veerboot Schulpengat komt bij Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora in De Koog.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

Bedoeling is dat het komend voorjaar wordt geplaatst, en in 2021 toegankelijk zal zijn voor publiek. TESO maakte het nieuws vrijdagavond bekend tijdens de aandeelhoudersvergadering in de nieuwe TXL Sporthal.

Kaap Skil

Aanvankelijk zou het stuurhuis van de gesloopte veerboot in museum Kaap Skil in Oudeschild komen te staan (zie schets). Nadat die bekend maakte er van af te zien, ging TESO op zoek naar andere gegadigden op Texel. Er meldden zich tien belangstellenden. TESO ging met drie partijen serieus in gesprek. Criteria zoals de bereikbaarheid, de inpasbaarheid, jaarrond toegankelijk, geen/minimaal exploitatierisicio en geen winstoogmerk gaven de doorslag. Tijdens de vergadering werd een foto getoond van de ondertekening van de intentieovereenkomst met de Stichting Juttersmuseum Texel. Die leent het stuurhuis uit aan Flora.

Het stuurhuis belooft een bijzondere attractie te worden, waarbij de bezoekers het authentieke gevoel ervaren over zee te varen. "Ze gaan zeeziek van boord", citeerde TESO-directeur Cees de Waal met een knipoog een commissaris van de bootdienst. Daarnaast ook informatie over de historie van de in 1907 opgerichte Texelse onderneming, het bestaansrecht en de drijfveren.

Het stuurhuis wordt gratis toegankelijk voor Texelaars met een Texelse museumpas en voor basisschoolklassen van Texel en uit Den Helder.

Bijzonder historisch detail is dat Dokter Adriaan Wagemaker, grondlegger van TESO, van 1908 tot 1930 eigenaar is geweest van Flora.

Het stuurhuis staat nu nog bij de sloper Galloo in België, die heeft toegezegd het gevaarte naar Texel te zullen brengen.