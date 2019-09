Actrice Robin Martens schakelt bekende advocaat in na vechtpartij met politie in Castricum

CASTRICUM - Actrice Robin Martens wordt vanaf nu juridisch ondersteund door advocaat Peter Plasman. Dat meldt haar management aan NH Nieuws.

De actrice, die eerder in onder meer Goede Tijden Slechte Tijden speelde, huurt de beroemde advocaat in vanwege de vechtpartij in Castricum, afgelopen zaterdagnacht. Martens werd daar gearresteerd nadat ze een agent in het gezicht sloeg. Bij de vechtpartij zwaaide ook een 17-jarige jongen met een levensgevaarlijk 'Rambo-mes'.

Beelden

De agent lag volgens de politie al op de grond toen Martens de klap uitdeelde. NH Nieuws kreeg de onderstaande beelden van de vechtpartij.





Het management van Martens wil niet verder ingaan op de gebeurtenissen van zaterdagavond. Ze zit niet meer in de cel, valt te zien op haar Instagram-account.

Lees ook: Inwoners Castricum zijn uitgaansgeweld zat: "Ik word hier heel boos van!"

De manager van Martens zei eerder tegen RTL Boulevard de ophef 'een storm in een glas water' te vinden.