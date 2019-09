Explosief mislukte plofkraak ontmanteld: "Bovenbuurman moest uren in bus wachten"

AMSTERDAM - Het niet-ontplofte explosief dat vanmorgen op de Van Limburg Stirumstraat in de Amsterdamse Staatsliedsliedenbuurt is gevonden, is ontmanteld. Het zat op de ABN Amro-pinautomaat geplakt. Bewoners van de woningen boven de automaat werd gevraagd of ze buiten wilden wachten. Inmiddels is het grootste gedeelte van de straat vrijgegeven.

Het onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels afgerond, meldt verslaggever Stephan Bunschoten van AT5.

Lees ook: Plofkraak geldautomaat Amsterdamse Staatsliedenbuurt mislukt, explosief gaat niet af



De politie laat weten dat het explosief ontmanteld is, maar dat er nog wel een afzetting rondom de geldautomaat staat.



Artikel gaat verder onder de tweet



Boven de pinautomaat waar vanochtend het explosief werd aangetroffen, wonen mensen. De politie heeft hen gevraagd of ze hun woning wilden verlaten. Volgens de AT5-verslaggever was dat niet verplicht, maar een keuze. Een man wilde dit wel en zou urenlang in een door de politie neergezette GVB-bus hebben gezeten.