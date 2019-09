Amsterdamse filmmaker brengt ode aan amateurkeeper

AMSTERDAM - De schijnwerpers zijn zo vaak gericht op de doelpuntenmakers in het voetbal dat de Amsterdamse filmregisseur Johan Kramer het de hoogste tijd vindt voor een ode aan de keeper. Deze doelmannen en -vrouwen op de amateurvelden blijven vaak onderbelicht, maar met Kramers film 'Keeper' komt daar verandering in.

"De keeper wordt vaak vergeten, dus het werd wel eens tijd", vertelt Kramer in De Ochtendshow over zijn film die dit weekend in première is gegaan. "Het leek me daarom mooi om een film te maken met het vergrootglas op de keeper."

Bij het voetballen op straat moest de minste voetballer, degene die als laatste werd gekozen, vroeger altijd op doel, vervolgt Kramer. "Tegenwoordig is dat wel anders. Het is echt een 'vak' geworden. Veel jongeren kiezen er ook bewust voor."

Drama

Kramer gaat in zijn documentaire op zoek naar de ziel van de keeper. Om de doelverdediger hangt van oudsher een sfeer van tragiek, vindt de filmmaker. "Een spits kan vijf keer missen en scoort -ie in de laatste minuut, dan heeft -ie het geweldig gedaan. En een keeper kan geweldige reddingen verrichten, maar als -ie in de laatste minuut een balletje door z'n benen laat gaan, dan praat iedereen over de keeper. Dus daar hangt heel veel drama omheen."

Keeper is in november op televisie te zien.