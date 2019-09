Gure maandagochtend zorgt voor files: "Pas je rijstijl aan"

NOORD-HOLLAND - Het is een gure, regenachtige ochtend en her en der vormen zich wat files in de provincie, mede door een ongeluk. "Pas je rijstijl aan", zo adviseert Rijkswaterstaat op Twitter.

Er is een ongeluk gebeurd op de A8, bij knooppunt Coenplein. Daardoor staat er tussen Zaandam en Amsterdam een file; de vertraging loopt op. Daardoor is het ook druk op de A7 vanuit Hoorn in de richting van Zaanstad.

Ook op de A33 van Beverwijk naar Velsen loopt de drukte op. Tussen Amersfoort en Amsterdam staat op de A1 5 kilometer stilstaand verkeer, net als op de A10 bij knoopunt Amstel-De Nieuwe Meer.