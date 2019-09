Stroomstoring in West-Graftdijk, Driehuizen en Zuidschermer: nieuwe week begint in het donker

WEST-GRAFTDIJK - Voor sommige inwoners van West-Graftdijk, Driehuizen en Zuidschermer was het een vervelend begin van de nieuwe werkweek. Door een stroomstoring zat een deel van hen vanochtend zonder stroom.

Het is onduidelijk om hoeveel huishoudens het precies ging. Liander verwachtte in eerste instantie dat dat de stroomstoring rond 8.45 uur zou zijn verholpen. Rond 11 uur was het uiteindelijk zover.