Harde conclusies in rapport eindexamendebacle: Calvijn College schoot ernstig tekort

AMSTERDAM - Leerlingen die zelf verantwoordelijk waren voor het wegwerken van achterstanden, een hoog verloop onder leraren en nauwelijks controle door het bestuur. Op het Amsterdamse Calvijn College gingen het afgelopen schooljaar veel zaken niet goed, zo blijkt uit een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd.

De school raakte dit voorjaar in opspraak, toen bleek dat een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 toetsen moest inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen. De school moet orde op zaken stellen, constateert de inspectie nu.

Docenten moeten zich beter verantwoorden over het opstellen en uitvoeren van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA), zoals de schoolexamens formeel heten. Verder moet het Calvijn de 'onvoldoende inzichtelijke' cijferadministratie verbeteren en een 'meer eenduidig' beleid voeren rond de herkansingen.

Uit gesprekken met docenten blijkt dat ze op eigen houtje herkansingen planden, en dat geregeld onduidelijk was of leerlingen überhaupt in aanmerking kwamen voor een herkansing.