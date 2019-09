Maaltijdbezorger hardhandig beroofd van pizza's in Amsterdam

AMSTERDAM - Een pizzabezorger is vanavond in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam het slachtoffer geworden van een straatroof. Een groep van vier jongens overvielen de koerier en rukten twee pizza's uit zijn bezorgbox.

De overval werd even voor negen uur gepleegd in de Vinkenstraat, achter de Haarlemmerdijk. Het slachtoffer was onderweg naar zijn bezorgadres, maar werd toen hij daar aankwam aangevallen door de groep jongens. Volgens de politie liep hij lichte verwondingen op, waaronder schrammen. Een getuige zag dat hij ook een blauw oog had.

Er kon niemand worden aangehouden. De verdachten worden allemaal rond de 18 jaar geschat en hadden tijdens de overval capuchons op.