Voetballer (33) Swift ziekenhuis ingeslagen: "Half jaar van mijn leven kwijt"

AMSTERDAM - Een hersenschudding, scheurtjes in zijn jukbeen en z'n neus. Bijna een half jaar moest een 33-jarige voetballer van Swift revalideren van een harde klap in zijn gezicht die hij kreeg van iemand die meespeelde bij een team van voetbalclub SDZ. "Ik denk niet dat zij weten dat het mij een half jaar van mijn leven heeft gekost."

Het incident gebeurt op zondag 24 maart als SWIFT tegen een team van SDZ uit West moet spelen. Tijdens de wedstrijd lopen de gemoederen zo hoog op dat het slachtoffer in het ziekenhuis belandt.

Knock-out geslagen

"Toen een teamgenoot van mij een overtreding maakte, kwam de coach van SDZ het veld ingestormd. Hij heeft toen twee spelers getackled. Daar onstond een soort kluitje waar iedereen zich mee ging bemoeien", vertelt het slachtoffer. De 33-jarige Amsterdammer stond zelf de boel te sussen. "Toen dat net een beetje rustig werd, is een van de spelers vanuit mijn rug, voor mij gesprongen. Hij heeft mij toen knock-out geslagen."

De gevolgen van de klap zijn groot. In eerste instantie is hij zijn zicht kwijt en moet hij vier maanden herstellen van een hersenschudding en het letsel in zijn gezicht. Door de impact kan het slachtoffer ook een tijdje niet werken.

Camerabeelden

"De man heeft in het ziekenhuis gelegen en was zelfs enige tijd zijn zicht kwijt. Dat is heel heftig om mee te maken. Dit verwacht je totaal niet als je gewoon een wedstrijdje gaat voetballen. Wij willen dan ook heel graag weten wie hier verantwoordelijk voor is", aldus politiewoordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau 020.

Om die reden verspreidt de politie nu camerabeelden van de verdachte. Twee weken geleden werd de man al onherkenbaar getoond, maar omdat hij zich niet heeft gemeld, worden de ongeblurde beelden nu alsnog openbaar gemaakt.

Niet geregistreerd

De politie heeft contact gehad met de KNVB, de twee betrokken clubs en de spelers. Toch zijn ze er niet in geslaagd om achter de identiteit van de verdachte te komen. De man staat namelijk niet geregistreerd bij de voetbalbond en zijn teamgenoten zeggen niet te kunnen vertellen wie hij is. De politie hoopt aan de hand van camerabeelden alsnog achter zijn identiteit te komen.