Bijrijder gewond bij eenzijdig ongeluk Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Vanavond rond kwart voor zeven is er aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf een eenzijdig ongeluk gebeurd. De bijrijder van de auto raakte hierbij dusdanig gewond dat hij of zij uit de auto geknipt moet worden door de brandweer.

Voorlopig is alleen duidelijk dat de auto van de weg raakte en tot stilstand kwam tegen één van de dikke bomen langs de Medemblikkerweg in Wieringerwerf.

De bestuurder mankeert niets, maar de bijrijder is gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder moet deze door de brandweer via het dak naar buiten gehaald worden.