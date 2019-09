Politie: dader liquidatie advocaat Derk Wiersum gevlucht in witte bestelauto

AMSTERDAM - Er is nieuwe informatie over het onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum in Buitenveldert. De politie gaat er vanuit dat de dader met een handlanger is gevlucht in een witte bestelauto.

Op de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert is de bewuste auto op beelden, waarvan de politie screenshots heeft verspreid, te zien. Het lijkt te gaan om een witte Fiat Doblo.

"Normaal gesproken wordt een vluchtauto na een dusdanig ernstig feit ergens in brand gestoken om sporen te wissen", schrijft de politie. Dat gebeurde in dit geval niet. "In de periode na dit ernstige misdrijf is er nergens een soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen."

Wie meer informatie over de auto of de liquidatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.