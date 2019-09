Amsterdamse lachgasverkoper Deniz Üresin maand lang 'verbannen uit eigen stad'

AMSTERDAM - De Amsterdamse lachgasverkoper Deniz Üresin mag voorlopig niet in het centrum komen. Burgemeester Halsema heeft hem een gebiedsverbod van een maand opgelegd. Niet wegens de verkoop van lachgas, maar vanwege de wet Wapens en Munitie.

Hij zou, volgens de brieven die hij van de gemeente heeft gekregen, twee keer een 'verboden voorwerp' bij zich hebben gehad. Dat viel onder de categorie 'voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.'

Handschoenen

Üresin zegt dat het om zijn handschoenen gaat. "Dit is dus wapens en munitie blijkbaar. Dit zijn motorcrosshandschoenen, die gebruik je als je op een scooter, motor of fiets rijdt. Het beschermt je knokkels tegen schade en dergelijke dingen eromheen. Het is niet iets wat wettelijk strafbaar is. Maar iemand heeft er wel een notitie van gemaakt. Ze creëren allerlei redenen."

Volgens Üresin, die al meerdere nachten in de cel doorbracht, heeft hij door de politie een blauw oog gekregen. "Dit is te danken aan de politie. Het is niet de eerste keer." De politie kan dit niet bevestigen omdat die niet op individuele gevallen in gaat, zegt een woordvoerder.

Niet illegaal

"Ik ben verbannen uit mijn stad", concludeert Üresin. "Ik mag niet eens meer gaan borrelen. Maar lachgas is niet illegaal. Als de gemeente mij op iets wil aanpakken dan moeten ze lekker naar Brussel gaan. Dan moeten ze zorgen dat lachgas niet meer onder de Warenwet valt. Maar zo lang het net als pizza of cola gaat, wat kan ik eraan doen dan? Waarom wordt mijn slimme ondernemerschap dan kapotgemaakt door mijn eigen overheid?"

Üresin zegt niet op te geven. "Onze juridische strijd blijft doorgaan Halsema. We zijn nog niet klaar."