Taekwondo-talenten uitgezwaaid voor WK: "Ze gaan menig toeschouwer versteld doen staan"

AMSTELVEEN - Acht Taekwondo-talenten zijn met hun trainer David Chung onderweg naar Nieuw-Zeeland voor de internationale Special Needs Taekwondo Games 2019. Vanmiddag werd de delegatie bij de Goudsmithal in Amstelveen uitgezwaaid door familie, vrienden en loco-burgemeester Rob Ellermeijer. Daar vertrokken de sporters met een bus naar Schiphol.

Trainer David Chung: "Ze hebben echt heel hard getraind, ze hebben zich letterlijk in het zweet gewerkt. Ik heb alle vertrouwen in hun. We gaan de leeuw laten brullen!"

Team NL bestaat uit acht sporters tussen de 18 en 40 jaar met een beperking. In het dagelijks leven werken of leren zij allen en is Taekwondo hun uitlaatklep. Chung: "Vaak zien we alleen de topatleten, maar niet iedereen wordt hetzelfde geboren. Toch kunnen deze sporters super veel. Ze gaan menig toeschouwer versteld doen staan. Ik ben echt trots om dit team te mogen leiden als nationaal coach."

Naast Nederland en Nieuw-Zeeland leveren ook de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Australië, Engeland, Ethiopië, Iran en Maleisië een delegatie. De sporters keren 9 oktober terug naar Nederland.

Verslaggever Eline Boshuizen volgt alle verrichtingen in Nieuw-Zeeland op de voet. Haar documentaire over het WK Taekwondo is te zien op 17 november bij NH Nieuws.