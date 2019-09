Automobilist negeert rode kruizen Coentunnel en knalt bijna op politieauto

AMSTERDAM - Een automobilist is vannacht bij de Coentunnel met hoge snelheid dwars door de ravage van een eerder gebeurd ongeluk gereden. De bestuurder reed met bijna 100 kilometer per uur rakelings langs een auto van de verkeerspolitie.

Dit gebeurde op de verbindingslus vanuit de Coentunnel richting de A8. Hulpdiensten hadden deze verbindingslus helemaal afgezet in verband met een eenzijdig ongeluk wat even daarvoor had plaatsgevonden. Daarbij kwam een andere auto in botsing met de vangrails.

Enkele momenten nadat agenten van de verkeerspolitie de verbindingslus had afgezet zagen zij een auto met hoge snelheid naderen. "Hij reed met onverminderde snelheid door de ravage, rakelings langs een dienstauto", meldt Team Hoofdwegen op Twitter.

Een woordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt. De doorgereden bestuurder kon niet meteen staande worden gehouden, maar zal binnenkort het proces-verbaal thuis ontvangen.