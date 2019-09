Medembliks bouwbedrijf Infra Dam uitgesloten van project om omkoping ambtenaar

MEDEMBLIK - Infra Dam, een grond-, weg- en waterbouwbedrijf, uit Medemblik is terecht uitgesloten van een aanbesteding. Een rechter heeft geoordeeld dat de uitsluiting terecht was nadat het bedrijf had geprobeerd een ambtenaar om te kopen.

Dat meldt het Parool. Het bedrijf zou zich aan hebben gemeld voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam. Ondanks dat ze de goedkoopste offerte boden, werden ze niet uitgekozen. Dit omdat de gemeente niet meer met het bedrijf wil samenwerken.

De rechter heeft nu geoordeeld dat dat terecht was. "Het staat de gemeente vrij een partij uit te sluiten op grond van (eigen) onderzoek en objectief te bepalen integriteitsrisico's", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Een voormalig ambtenaar zou in het verleden schenkingen van het bedrijf hebben ontvangen in de vorm van een badkamer, zonnepanelen, een airco-installatie en een verbouwing. Tegen de ambtenaar loopt een strafzaak.