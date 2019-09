Hoornse woningen onder water na extreme regenval: "Niet de eerste keer natte voeten"

HOORN - Zo’n vijftien woningen aan de Gedempte Appelhaven in het centrum van Hoorn hebben waterschade door de hevige regenval . Als zaterdagavond rond half tien ‘s avonds de bui losbarst, gutst het water over de drempels. "Het stond tot aan mijn enkels", vertelt bewoner Marc.

Al snel komt de brandweer langs om putten en kruipruimtes leeg te pompen. Zo'n vijftien huizen op rij zijn onder water gelopen en ook op andere plekken in Hoorn was het raak. "We zaten voetbal te kijken, maar dat viel dus al snel in het water", vertelt Marc, die gisteravond tot 's nachts nog heeft gedweild.

Doordat de putten overliepen, kwam het water bij hen via de voordeur de kamer in. "Op een gegeven moment stond ik tot mijn enkels in het water."

Op verschillende plekken in de woonkamer trekken de houten vloerlatten al krom. "Alle handdoeken die we in huis hadden lagen hier in de woonkamer, om het maar zo snel mogelijk droog te krijgen", aldus Marc.

Natte voeten

Het is voor de bewoners aan de Gedempte Appelhaven niet de eerste keer dat ze natte voeten hebben. "Doordat de putten niet goed lopen komt het de huizen binnen. Er liggen veel bladeren en als ze niet regelmatig worden leeggepompt krijg je dit."