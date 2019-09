Illegaal vuurwerk ontploft in hand van 17-jarige jongen: "Enkele vingers afgerukt"

BOVENKARSPEL - Een 17-jarige jongen uit Wervershoof is gisteravond zwaargewond geraakt, nadat een stuk vuurwerk in zijn hand ontplofte.

De jongen was in Bovenkarspel met een groepje vrienden de straat op gegaan. Toen hij een nitraat wilde afsteken, ging het mis. Het stuk zware vuurwerk ontplofte in zijn hand.

Hierbij is de jongen een aantal vingers verloren. Volgens de politie werden deze "afgerukt". Hij is met zwaar letsel aan zijn hand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een nitraat wordt in Nederland gezien als gevaarlijk, zwaar - en daarmee ook illegaal - vuurwerk. Het gebruik ervan is in Nederland verboden.