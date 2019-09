Edwin de Vries verpulvert pr in marathon Berlijn

BERLIJN - Hardloper Edwin de Vries uit Overveen is als snelste Nederlander geëindigd bij de marathon van Berlijn. Hij verbeterde in zijn laatste race als topsporter zijn persoonlijk record met een indrukwekkende 2:13.38.

Daarmee verbeterde hij zijn persoonlijk record met bijna vier minuten.

NH Sport sprak De Vries in voorbereiding op de marathon. Toen was hij al optimistisch: "Tot nu toe gaat het elke keer harder, het niveau is goed."

De Ethiopische winnaar Kenenise Bekele zorgde voor opwinding door het wereldrecord van Eliud Kipchoge aan te vallen. Hij deed echter twee seconden te lang over zijn race, waardoor het wereldrecord van de Keniaan blijft staan op 2 uur, 1 minuut en 40 seconden.