20-jarige automobilist belandt in sloot Oosterblokker

OOSTERBLOKKER - Een 20-jarige man uit Hoorn is gisteravond rond half twaalf met zijn auto in het water beland. Het gebeurde aan de Zuiderdracht in Oosterblokker.

De automobilist reed over de Zuiderdracht richting de N506, slipte en knalde tegen een boom.

De auto kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder kon het voertuig zelf verlaten en raakte niet gewond. Een blaastest wees uit dat de bestuurder niet gedronken had. Een berger heeft de auto afgevoerd.