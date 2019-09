Beau (21) geeft in jaar tijd 8.000 euro uit aan 'gokspel' in FIFA

VELSERBROEK - De 21-jarige Beau uit Velserbroek gaf in een jaar tijd 8.000 euro uit aan de populaire voetbalgame FIFA. Hij deed dat aan zogenaamde packs: voor echt geld koop je spelers van wie je van tevoren niet weet of ze goed of slecht zijn. "Je zou het een verslaving kunnen noemen”, aldus Beau. Tech-journalist Floris Poort verwacht dat het spel daarom verboden wordt.

Een uit de hand gelopen hobby, is hoe Beau het in eerste instantie omschrijft. "Je wil zoveel mogelijk goede spelers, omdat je die ook weer voor FIFA-muntjes kunt verkopen om er vervolgens nog betere spelers mee te kopen. Na een tijdje dacht ik: ik geef nu wel heel veel uit."

Spijt heeft de Velserbroeker niet. "Ik heb hier zelf voor gekozen, en kon het ook gewoon zelf betalen," verklaart hij. Geld verdiende hij met zijn eigen snackbar en nachtwerk in de vishandel van zijn vader. Toch vinden zijn ouders en vriendin het maar een slechte hobby. "Mijn ouders hebben weleens mijn pinpas afgepakt, maar toen lukte het me toch om bij de Intertoys om de hoek FIFA-tegoed te kopen. Je gaat dus wel rare fratsen uit halen omdat je een drang hebt die packs te openen."

Casino

Die drang is vergelijkbaar met een casino, erkent de fanatieke speler. "Je weet van tevoren niet of je een goede of slechte speler krijgt. Negen van de tien keer is het een slechte speler, dan heb je je geld weer weggegooid, maar omdat je toch die ene goede speler wil, ga je door."

Dat is dan ook precies de reden waarom dit onderdeel van de populaire game in België verboden is. Daar oordeelden de autoriteiten dat het zou gaan om online gokken, en dat is verboden. Fabrikant EA paste het spel voor Belgische spelers aan, zodat het onderdeel daar niet meer kan worden gespeeld.

Zie hier hoe Beau meerdere 'packs' opent met gekocht FIFA-tegoed, in de hoop een goede speler te krijgen.



Verbod

De Haarlemse tech-journalist Floris Poort begrijpt die redenering wel. "Het is vergelijkbaar met een fruitautomaat in een café. Daar gooi je muntjes in totdat je krijgt wat je wil. Hier hoop je op een goede speler, en blijf je er als het ware ook net zo lang geld in stoppen", licht hij toe. Daarnaast wordt de gamer volgens hem ook lekker gemaakt om door te spelen. "Je ziet het ook in veel andere games. Ze kleden het daar allemaal erg goed aan met animaties en geluid, het voelt dan lekker om te doen."

De Nederlandse Kansspelautoriteit onderzoekt momenteel of ook in Nederland bepaalde games de wet overtreden. "We doen momenteel onderzoek naar tien specifieke games", laat een woordvoerder weten. "Daarvan hebben twee hun inhoud aangepast naar aanleiding van ons onderzoek, en met de andere acht zijn we nog in gesprek." Welke spellen dat precies zijn en of FIFA daar ook bij hoort, wil de woordvoerder niet zeggen zolang het onderzoek nog loopt.

'Zou eigenlijk wel goed zijn'

Beau zou het jammer vinden voor het spel als de optie om te 'gokken' verdwijnt, laat hij weten. "Maar het zou eigenlijk wel goed voor me zijn. Nu geef ik er echt te veel aan uit." Tech-journalist Poort schat de kans hoog in dat er ook in Nederland zo'n beperking komt. "Zeker nu in België zo geoordeeld is. De Europese Unie is momenteel bezig met een wet over online gokken, mogelijk wacht de Kansspelautoriteit eerst op die wet voordat ze in Nederland conclusies trekken."

Tot die tijd blijft Beau nog wel even doorspelen, al wil hij het komende jaar niet meer dan 1.000 euro uitgeven. "Ik zit nu op zo'n 300 euro in een paar weken, dus ik moet het goed in de gaten houden."