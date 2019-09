Drukte bij opening schaatsseizoen in Haarlem: "Strak en snel ijs"

HAARLEM - Het duurt nog even voordat de meteorologische winter begint, maar bij de ijsbaan in Haarlem lijkt die al van start. Vanmiddag om 12 uur opende de ijsbaan de deuren voor het nieuwe schaatsseizoen. Gelet op de hoeveelheid enthousiastelingen die voor de hal stonden te trappelen van ongeduld, zijn Haarlemse schaatsers er klaar voor.

Het verrast Michiel Kersten van de ijsbaan ieder jaar opnieuw dat er meteen bij de opening van het seizoen een rij voor de deur staat, vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws.

Strak en snel ijs

Zelf heeft hij vandaag nog niet geschaatst, maar hij is wel bij de baan geweest om foto's te maken. Of de schaatsliefhebbers te spreken waren over het ijs? "Zeker, het is over je 'eigen' baan ook een beetje flauw te zeggen natuurlijk, maar we hebben nu eenmaal goed ijs hier. Het is strak en snel: gewoon mooi ijs."