Ajax in tweede helft langs tegenstribbelend FC Groningen

AMSTERDAM - Het ging niet zonder moeite, maar Ajax heeft in de tweede helft een tegenstribbelend FC Groningen verslagen. De Amsterdammers waren veel beter, maar het vizier stond niet echt op scherp. Pas een kwartier voor tijd, toen de Groningers met tien man kwamen te staan, brak Lisandro Martínez de ban. Daarna maakte Klaas-Jan Huntelaar het karwei af.

Voor de wedstrijd was het onrustig in het centrum van Amsterdam. Negentig supporters van FC Groningen werden aangehouden toen het op een confrontatie met Ajax-supporters uit dreigde te lopen. De Amsterdamse politie spreekt op Twitter van een 'vechtafspraak'.

Erik ten Hag had met de terugkeer van Donny van de Beek een luxepositie. Hij loste het op door zijn beste vijf aanvallend ingestelde spelers op te stellen, met Van de Beek als controleur naast Lissandro Martínez.

Ajax was voor de ploeg van Danny Buijs na PSV (3-1 verlies) de tweede zware tegenstander in een paar dagen. Zoals verwacht hadden de Groningers niet veel in te brengen tegen Ajax. Sterker: het was éénrichtingsverkeer in de eerste helft. Toch stond het 0-0 bij rust, grote kansen van Hakim Ziyech, David Neres, Quincy Promes en Van de Beek ten spijt. FC Groningen liet zich twee keer gevaarlijk zien in aanvallend opzicht, beiden uit een counter. Django Warmerdam schoot vanuit het strafschopgebied over, na goed bediend te zijn door Ramon Lundqvist. Deyovaisio Zeefuik schoot op de vuisten van André Onana.

Rood voor Warmerdam

Ook in het kwartier na rust hielden de Groningers ogenschijnlijk makkelijk het doel droog. Het was voor Ten Hag het signaal om Klaas-Jan Huntelaar na een uur te brengen ten koste van Neres. Naarmate de wedstrijd vorderde werden de Ajax-supporters een beetje zenuwachtig voor puntverlies. De Amsterdammers hadden duidelijk de bovenhand, maar scoorden niet. De Groningers rekten behoorlijk wat tijd en scheidsrechter Björn Kuipers had er na zeventig minuten genoeg van. Het betekende de tweede gele kaart voor Warmerdam, die te lang deed over het ingooien.

Doelpunten Ajax

Daarna ging het hard, want Ajax profiteerde al snel van de overtalsituatie. Lisandro Martínez kreeg iets te veel ruimte, zijn schot uit de tweede lijn was Padt te machtig. Niet veel later maakte Huntelaar de tweede na een prachtige aanval. Ziyech zocht Van de Beek op, die uit de lucht een assist verzorgde.

Zo won Ajax, met de nodige moeite, van FC Groningen. Daarmee staan de Amsterdammers bovenaan met 20 punten uit acht gespeelde wedstrijden. De volgende stop: Valencia-uit, woensdag in de Champions League.

Bekijk hier de reactie van Ten Hag na afloop van de wedstrijd.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Dest/67), Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Promes; Ziyech, Tadić (De Jong/82), Neres (Huntelaar/58)

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Warmerdam, Hrustic (Gundmundsson/70); El Messaoudi, Lundqvist (El Hankouri/64), Benschop (Absalem/83)