Verontwaardiging in Ouderkerk over kap 14.000 bomen: "Hoe kunnen ze dit nou bedenken?"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Het plan van het rijk om 14.000 bomen te kappen om de A9 te verbreden, zorgt voor veel frustratie bij de Ouderkerkers. Nu de gemeente nog een kapvergunning moet afgeven, is de tegenactie van handtekeningen verzamelen een steeds groter succes. "De gemeente moet begrijpen dat ze achter ons moeten gaan staan."

In alle vroegte wordt er zaterdagochtend voor het parkeerterrein in de Dorpsstraat een statafel neergezet waar Liesbeth Leijnse de mensen op straat vraagt of zij ook een handtekening willen zetten. "Het is zo goed om te merken dat bijna iedereen een handtekening wil zetten. Bomen zijn zo belangrijk. Dit plan is gewoon belachelijk."

Hoge prachtige bomen

Vele krabbelaars blijven in gesprek met elkaar over de plannen en voelen zich opzijgezet door de gemeente: "Zij krijgen misschien een paar miljoen, maar hoe kunnen ze dit nou doen voor hun eigen burgers? Ook al plaatsen ze bomen terug, zulke hoge prachtige bomen heb je niet zomaar."

De actiegroep, Stop bomenkap A9 heeft op meerdere plekken formulieren neergelegd waar er handtekeningen gezet kunnen worden. Van de schoenenwinkel tot de voetbalclub. Op 14 oktober willen ze de handtekeningen aanbieden aan de wethouder.