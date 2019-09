Assen springt in de bres voor F1 Zandvoort: 'Max 33 voor Max'

ASSEN - In Assen springen ze in de bres voor de mogelijk bedreigde Formule 1-race die voor volgend jaar in Zandvoort gepland staat. Met slogans als 'Max 33 voor Max' roept de Businessclub Grand Prix Assen automobilisten in Drenthe op om de snelheid op de wegen daar te verlagen en zo minder stikstof uit te stoten.

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort in mei volgend jaar zou vanwege de uitspraak van Raad van State over de uitstoot van stikstof mogelijk gevaar oplopen. Bij en op het circuit moet een aantal dingen worden veranderd en gebouwd. Dit zien meerdere stichtingen en de Partij van de Dieren als kans om de komst van de Formule 1 te dwarsbomen. Lees ook: Partij voor de Dieren: 'Blaas Formule 1 af vanwege stikstofuitstoot' De Businessclub, die zich eerder inzette om de Formule 1 juist naar Assen te halen, wil dat de uitstoot van stikstof vooraf wordt gecompenseerd door 'net zo langzaam te rijden als je moeder', schrijft het Dagblad van het Noorden. Zo hopen ze Zandvoort te kunnen helpen. De Raad van State heeft alleen wel al gezegd dat de uitstoot van stikstof niet gecompenseerd mag worden. Lees ook: Burgemeester Zandvoort mikt op 'groenste F1 van de hele wereld' Naast allerlei borden en posters langs de weg, heeft de Businessclub ook een website in het leven geroepen: Max33voorMax.nl. Op deze site kun je een poster downloaden, die je vervolgens op de achterruit van je auto kan plakken. "Zodat achteropkomend verkeer weet waarom je zo langzaam rijdt: Voor Max, voor Zandvoort", aldus de club.