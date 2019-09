Inwoners Boesingheliede geschrokken van ravage na storm: "Een enorme puinhoop"

BOESINGHELIEDE - Inwoners van het dorpje Boesingheliede zijn geschrokken van de enorme ravage die een windhoosachtige verschijning heeft achtergelaten gisteravond. "De schuurtjes vielen als dominosteentjes om."

"Het is echt een enorme ravage en dit hebben we hier eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het is echt een ongekende kracht geweest gisteravond. Het was een enorme puinhoop", zegt een buurtbewoner die vele dakpannen kwijtraakte tijdens de kortstondige storm die zich rond 22.15 uur uitte.

Lees ook: Stormachtige wind raast over Boesingheliede: dakpannen en takken op weg

"Takken zijn als luciferpootjes afgebroken en dakpannen zijn door de lucht gegaan", vertelt hij. Een jongen kon zelfs bijna niet meer slapen van het lawaai dat de wind met zich meebracht. "Ik hoorde allemaal gebonk en gekletter."

Dominosteentjes

Een buurman vertelt dat zijn dak zelfs bijna helemaal zonder pannen zat na de storm. "En bij de buren is er een boom op het huis gevallen. Even verderop zijn de schuurtjes als dominosteentjes omgevallen. Er is echt vreselijk veel schade op een heel klein stukje van de gemeente."

Voor zover bekend zijn er ondanks het natuurgeweld geen gewonden gevallen.