Man met spoed naar ziekenhuis na wespensteek bij voetbalclub Edam

EDAM - Bij voetbalclub EVC in Edam is vanmiddag een man door een wesp gestoken, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Of de man aan het voetballen was, is niet bekend. Nadat hij werd gestoken, kwamen er twee ambulances, een politiewagen en een traumahelikopter uit Rotterdam naar de club om hem te helpen.

Het is onduidelijk hoe hij er nu aan toe is.