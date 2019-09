Terugkijken: NH Events bij Kiten van Hoek tot Helder en de Tattoo Convention

CAMPERDUIN - Ook tijdens dit onstuimige weekend is NH Events er weer met twee mooie uitzendingen vanaf locatie. Ditmaal vind je ons bij het Kiten van Hoek tot Helder en op de Tattoo Convention in Alkmaar.

Dat is allemaal te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

Om 15.15 uur trappen we af met een evenement voor het goede doel: ongeveer 300 kiters reizen van Hoek van Holland naar Den Helder, om zo geld in te zamelen voor de Hartstichting. Wij kijken bij de stempelpost in Camperduin mee hoe de kiters het er vanaf brengen.

Een kleine drie uur later staan we bij de Tattoo Convention in Alkmaar, dat dit weekend wordt gehouden. Er zijn mensen van over de hele wereld naar Alkmaar gereisd om in hun stand te kunnen vertellen wat voor tattookunstwerken zij maken. Ook wordt er op de beurs elke dag een mooiste tattoo van de dag gekozen. Wij zijn er vanaf 18.00 uur live bij!