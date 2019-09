Culinair auteur Annette van Ruitenberg: "Ik schrijf alleen over echte en mooie Texelse producten"

TEXEL - Texelse producten zijn hot. Belangrijke schakel in het op de kaart zetten van de Texelse streekproducten is culinair schrijfster Annette van Ruitenberg. Haar boek de Smaak van Texel is kookboek en staalkaart van wat er van de Texelse bodem en uit de zee komt. Lamsvlees, gerst voor bier, zilte aardappelen, vis en schaaldieren, asperges, noten. "Texelse producten die ik niet goed vind of die niks met het eiland te maken hebben daar schrijf ik niet over. Afkraken heb ik geen zin in. Ik ben niet de Keuringsdienst van Waarde."

Oud-docent Jaap Dros heeft een bos met notenbomen aan de rand van Den Burg. Tussen de 200 hazelaars waan je je in een sprookjesbos. Begin jaren negentig heeft Dros de bomen allemaal eigenhandig aangeplant. Het was toen een grote kale akker. "Het rapen van de hazelnoten is nederig werk", zegt Dros die op zijn knietjes over de grond kruipt. "Je wordt er zen van. Echt goed voor doorgedraaide managers om hier een dagje te komen rapen." Annette van Ruitenberg vindt Jaap Dros een mooi voorbeeld van een teler met een goed verhaal en een goed product. "De noten van Jaap zijn prima van kwaliteit en hij is een man die zijn product met liefde op de markt brengt. Echt een mooi lokaal product."



Nieuwe soort tarwe

Annette maakt een rondje over het eiland om ingredienten voor een herfstappeltaart te halen. Nadat ze bij Jaap Dros de hazelnoten gehaald heeft gaat ze naar Den Hoorn om Texels bloem te halen voor de taartbodem. Wouter Lap teelt met zijn familie verschillende soorten graan. Naast het tarwe voor de bloem groeit er sinds enkele jaren ook durumtarwe op hun land. "Het is tarwe die vooral rond de Middenlandse zee groeit en die gebruikt wordt voor het maken van pasta.Ik wilde kijken of dat hier ook kon, nou dat is gelukt." En nu wordt er dus echte Texelse pasta van gemaakt. En die is volgens Annette best goed. "De Texelse pasta is voedzaam en stevig en goed van smaak", zegt ze.

Het Texels product is wel vaak wat duurder dan een soortgelijk product uit de supermarkt. "Dat komt natuurlijk omdat het Texels product vaak ambachtelijk en kleinschalig gemaakt wordt. Maar zoals bij de pasta is het Texels product veel smaakvoller en je hebt ook niet na een uurtje al weer honger", zegt Wouter. Annette is een warm pleitbezorger voor kopen bij de lokale boer of winkel. "Als je ziet wat voor moeite en liefde zij in het maken en verbouwen van hun producten stoppen. Het is ook goed dat zij een goede boterham kunnen verdienen met hun werk", zegt Annette.



Begrip op het eiland

Annette kwam 20 jaar geleden naar het eiland met man en kinderen. Vanuit de gezondheidszorg belandde ze uiteindelijk in het wereldje van koken en voedsel. "In de gezondheidszorg leerde ik wat gezond en wat ongezond is. Als je lokale producten koopt, weet je tenminste wie het gemaakt heeft en hoe het gemaakt is. Hier op Texel zie ik dat veel mensen met hart en ziel bezig zijn met voedsel. Daar schrijf ik graag over. Daarnaast vind ik natuurlijk zelf ook heel leuk om te koken en allerlei recepten uit te bedenken."

Appels haalt Annette bij Kees Keyser. De appels van Keyser zijn een begrip op het eiland, al lang voordat er van een Texels product gesproken werd. "Texel is eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor appels", zegt Kees. "Te veel wind en de grond is ook maar matig en je mag geen water geven in droge tijden. Ik heb de bomen wat aangepast aan de omstandigheden. En ik pluk de appels pas laat. Dan smaken ze het best!", lacht Kees. Annette krijgt een nakje met diverse appelsoorten mee voor de taart. "Niet alleen maar goudrenetten, diversiteit is lekkerder."

Recept Texelse Herfst Appeltaart van Annette

Benodigheden

- Taart vorm van 20 cm doorsnede, rond of vierkant

- 300 gram bloem van Texel

- 125 gram witte basterdsuiker

- snufje zout

- ½ theelepel kaneel

- 100 gram gemalen hazelnoten van Jaap Dros

- 1 ei van Texelse Kost

- 200 gram koude boter

- 4 appels, diverse soorten van Fruitbedrijf Keyser Molenbuurt

- 100 gram vlierbessen, uit de tuin van Annette

- 25 gram kristalsuiker