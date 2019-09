Een kwart eeuw strijd voor 'actievoerder' Peter Stam: "Allergie tegen onrecht"

VELSEN-NOORD - Raadslid Peter Stam blijft in zijn hart een actievoerder: al 25 jaar zet hij zich in voor zijn dorp Velsen-Noord. Journalist Jacky de Vries volgt Stam vanaf het begin. Tijd voor een terugblik. Wat heeft hij bereikt? Waarom gaat de strijd nog altijd door?

Het is een ontmoeting zoals ze die vaak hebben gehad. Aan de keukentafel van Peter Stam, met een koffiemok in de hand. Vandaag ligt er een vuistdikke map met krantenartikelen in het midden. Vaak geschreven door De Vries, toen als jonge journalist voor het Dagblad Kennemerland. De Vries - tegenwoordig chef nieuws bij NH Nieuws - verwondert zich nog altijd over Stam, die ook na een kwart eeuw strijden nog altijd niet klaar is.

"Hoe houd je dat vol?", vraagt De Vries zich af. "Echt geen flauw idee", verzucht Stam. "Heel vaak denk ik bij mezelf: Het is mooi geweest. Maar op de een of andere manier heb ik een allergie tegen onrechtvaardigheid. Als ik dit soort dingen zie gebeuren, dan kan ik niet anders dan reageren."

Stam doelt daarmee op de vorige week gebrouilleerde relatie met zijn (coalitie)partij Velsen Lokaal. Een patstelling tussen de actievoerder in de partij en 'zijn' wethouder over het opheffen van een voetgangers- en fietsoversteek op de Velsertraverse - tegen de wil van veel dorpsbewoners. "Dat was ook in dit geval mijn frustratie. We hebben in aanloop naar de verkiezingen schouder aan schouder gewerkt om juist dat participatietraject te verbeteren. En dan is er zo'n ingrijpende kwestie en dan doen we dat niet. Onbegrijpelijk."

Oversteekplaats

Na de breuk van Stam met de partij, gevolgd door een emotiononele inloopavond in de kantine van FC Velsenoord, zwicht Velsen Lokaal toch: de oversteekplaats blijft bestaan. Een succes voor Stam, die verder gaat in de gemeenteraad als Fractie Peter Stam.

De tafel is inmiddels bedekt met de bewaarde krantenartikelen met als hoofdpersoon Stam versus de overheid: van het verenigen van het dorp tegen de komst van de Westelijke Randweg, en de succesvolle strijd tegen de komst van kernafval. "De rode lijn is toch frustratie", vervolgt Stam. "Het is eigenlijk toch te zot voor woorden dat je altijd maar op de barricade moet? Je moet net als bij die oversteekplaats bijna een opstand creeëren willen ze een keer gaan luisteren. Heel eerlijk: eigenlijk ben ik ook geen politicus, maar vooral een actievoerder in de raad."

Protesteren

De Vries en Stam kijken vanaf de Velsertraverse richting de provinciale weg, die er ondanks de vele inspanningen toch kwam. Een 300 meter lange geluidswal houden ze wel tegen, net als het verdwijnen van een groenstrook. "Toen wilden ze ons al afsluiten, en nu opnieuw met de oversteekplaats; ze blijven het proberen. Maar we blijven wakker en alert: de Velsen-Noorder blijft protesteren."