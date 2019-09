Familie opgepakte Pieter Bas Habes richt Facebookgroep op om hem te vinden

HOORN - In Egypte werd afgelopen woensdag de 43-jarige Pieter Bas Habes opgepakt. Hij wordt verdacht van spionage, omdat hij beelden zou hebben gemaakt met een drone. De Hoornse familie van de Amsterdammer maakt zich zorgen over waar hij zich nu bevindt en heeft een aparte Facebookgroep opgericht. Hier kan iedereen die iets van hem heeft vernomen tips of informatie geven.

Op de pagina 'Where is Pieter Bas?' roept de Hoornse familie iedereen op om hulp of tips te geven, die kunnen leiden naar de plaats waar Pieter Bas zich nu bevindt. De familie wil heel graag weten waar hij verblijft, hoe het met hem gaat en ze hopen dat er een goede rechtsgang plaatsvindt.



De afgelopen dagen berichtten internationale media over het oppakken van de man. De familie heeft contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook zij weten niet waar de 43-jarige Pieter Bas wordt vastgehouden en in welke omstandigheden dit is.

Lees ook: Familie van Amsterdamse 'droneverdachte' Egypte gaat uit van groot misverstand

De famile gaat er van uit dat er sprake is van een groot misverstand. Volgens hen had de 43-jarige man geen enkele politieke intenties. Pieter Bas was als onderdeel van zijn wereldreis als toerist op de motor door Afrika aan het rijden en had een drone mee om beelden van de omgeving te maken. Toen hij beelden maakte van zijn hotel in Caïro werd hij opgepakt door de politie.



Het is in Egypte verboden om met een drone te vliegen. Als hij veroordeeld wordt, kan hij een maximale gevangenisstraf van twee jaar tegemoet zien.