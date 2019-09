Automobilisten negeren rode kruizen tijdens afsluiting A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer

AMSTERDAM - De A10 West in Amsterdam is vanmorgen rond 10:00 uur door Rijkswaterstaat ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer korte tijd afgesloten geweest. Aanleiding was een ongeval waarbij vier auto's betrokken waren.

De voertuigen zijn inmiddels geborgen. De snelweg is weer vrijgegeven. Automobilisten bleken tijdens de afsluiting weinig begrip te hebben voor de rode kruizen, zo blijkt uit beelden van Rijkswaterstaat. Bestuurders negeerden deze, maar ook puntstukken en een doorgetrokken streep. Zo konden ze alsnog de A10 West op.

Of er gewonden zijn te betreuren, is niet bekend.