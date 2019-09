'Illegale arbeiders werkten maandenlang onder slechte omstandigheden in AMC'

AMSTERDAM - In de kruipruimtes van het Amsterdamse AMC (nu UMC-ziekenhuis) hebben meerdere illegale arbeiders maandenlang onder slechte omstandigheden gewerkt. Het ziekenhuis zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de ongezonde werkomstandigheden en heeft de samenwerking met het verantwoordelijke schoonmaakbedrijf TS Almere stopgezet.

De illegale arbeiders hebben maandenlang zonder beschermende kleding en mondkapjes in de kruipruimtes van het ziekenhuis gewerkt. Het ingehuurde personeel werd in de smalle ruimtes blootgesteld aan opgehoopt stof dat er al jarenlang lag, meldt het AD vandaag.

De arbeiders van het schoonmaakbedrijf zouden werken onder omstandigheden die tegen de veiligheidsregels van het ziekenhuis zouden zijn. Ook waren de werknemers niet verzekerd voor ongevallen.

'Verschrikkelijk voor betrokkenen'

Het UMC-ziekenhuis laat aan de krant weten dat ze de situatie 'verschrikkelijk vinden voor alle betrokkenen'. Volgens een woordvoerder is het UMC misleid door TS Almere. "Het schoonmaakbedrijf heeft ons actief misleid door met niet aangemelde medewerkers te werken en dat is helaas gelukt."

De ongezonde en illegale werkomstandigheden zijn onthuld door de 58-jarige Saïd. Hij vertelt aan het AD hoe hij eind 2018 en begin 2019 maandenlang met andere illegale arbeiders in het UMC werkte. De medewerkers zouden de besloten ruimtes binnen zijn gekomen via de toegangspas van hun baas. Daarnaast mochten ze met niemand in het ziekenhuis praten.

Saïd vertelt aan de krant hoe hij en zijn collega's in kruipruimtes van 80 centimeter hoog moest werken. Op sommige plekken in de kruipruimtes zou al 25 jaar niemand zijn geweest. "Er lag een dikke laag stof dat overal op je lijf en in je haar bleef plakken."

De illegale arbeiders moesten met verschillende stofzuigers de zogenoemde technische ruimtes schoonmaken. Omdat Saïd geen beschermende kleding droeg en geen mondkapje gebruikte, kreeg hij last van zijn longen.

Reactie inspectie

De Inspectie SZW zegt tegen het AD zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de illegale arbeid in het UMC-ziekenhuis. Om die reden kan de inspectie niet vaststellen of er regels zijn overtreden. In vergelijkbare zaken zijn boetes uitgedeeld van 8.000 euro per werknemer aan zowel het schoonmaakbedrijf als de opdrachtgever.

Volgens de inspectie neemt oneerlijke praktijken zoals uitbuiting en werken onder schijncontructies toen door krapte op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar kwamen er tot nu toe 1.817 klachten binnen over illegale arbeid.

Het SZW laat verder weten dat met name in de schoonmaakbranche sprake is van structurele misstanden op het gebied van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden. Zo komt onder meer onderbetaling, belastingfraude, schijnconstructies en de overschrijding van arbeidstijden. Volgens de inspectie is uitbuiting ook makkelijk omdat de laaggeschoolde arbeiders vaak de Nederlandse taal niet goed spreken.

Schoonmaakbedrijf TS Almere laat via een advocaat aan de krant weten dat ze zich niet herkennen in de beschuldigingen.