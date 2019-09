Trio overvalt avondwinkel in Beverwijk

BEVERWIJK - In de Baanstraat in Beverwijk hebben vannacht drie mannen een avondwinkel overvallen. De drie stormden even voor 3.00 uur de zaak binnen.

Volgens een getuige ging het om een gewapende overval. De drie verdachten waren allemaal zo'n 20 jaar oud; het gaat volgens een Burgernetmelding om twee lichtgetinte en één donkere man. Het trio droeg donkere kleren en zijn er na de overval vandoor gegaan.

Ondanks een zoektocht door verschillende agenten, zijn de drie niet meer teruggevonden. Het is onduidelijk hoe groot de buit van de overvallers is. De politie doet onderzoek naar de zaak.