Verkeersregelaar aangereden bij afrit Markenbinnen

MARKENBINNEN - Er is vanavond een verkeersregelaar lichtgewond geraakt doordat hij werd aangereden door een automobilist, terwijl hij aan het werk was bij een wegafzetting langs de N246. Het gebeurde bij de afrit naar Markenbinnen.

Het ongeval gebeurde rond half tien. De weg richting het starnmeer is afgesloten vanwege werkzaamheden en alleen inwoners en omwonenden van Markenbinnen kunnen de afrit nemen.

Doorgereden

Daar was de bestuurder het volgens een getuige niet mee eens. Hij zou de verkeersregelaar hebben aangereden en zou daarna zijn doorgereden.



Naar verluid reed de persoon in een pick-up truck. De politie is niet bereikbaar voor meer informatie over het ongeval. Het is daarom onduidelijk of de doorrijder is aangehouden.