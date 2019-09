Dodelijke konijnenvirus steekt de kop op in West-Friesland: "Houd uw dieren goed in de gaten"

LUTJEBROEK - Meerdere konijnen in West-Friesland zijn de afgelopen dagen overleden door het virus myxomatose, dat meldt de stichting Dierenambulance West-Friesland. Op hun Facebookpagina waarschuwen ze voor de gevaarlijke ziekte onder konijnen: "Houd uw dieren goed in de gaten."

Volgens de dierenambulance in West-Friesland zijn er zeker al tien konijnen aan het virus overleden, waaronder zes Vlaamse reuzen bij een gezin.



Vogel- en dierenopvang de Bonte Piet uit Midwoud vangt wilde inheemse dieren op, zij hebben nog geen zieke wilde konijnen binnen gehad. Verzorgster Andra Minnema laat weten dat de ziekte elk jaar wel weer ergens de kop opsteekt: "De ernstige ziekte wordt verspreid door onder meer muggen."



Preventief inenten

De eerste symptomen die zichtbaar zijn bij een konijn met myxomatose zijn onder meer opgezette ogen en een snotterige neus. De ziekte is alleen wel lastig te behandelen. "Er is geen antibiotica voor, want het gaat hier om een virus. Wel kunnen de symptomen van myxomatose worden behandeld, alleen is het vaak al te laat."

Andra roept konijnenbezitters dan ook op om ze vooral te laten vaccineren: "Wil je je konijn beschermen, dan kun je ze preventief laten inenten bij de dierenarts. Let wel op: de vaccinatie is niet honderd procent dekkend."