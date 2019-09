'Bad guy' Billie Eilish volgend jaar naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Mooi nieuws voor fans van Billie Eilish: de 17-jarige ster geeft op 13 juli 2020 een concert in de Ziggo Dome.

Eilish bracht eerder dit jaar haar debuutalbum uit en scoorde een grote hit met het nummer Bad guy. Afgelopen zomer trad het idool op Lowlands en nu komt ze dus terug naar Nederland.

In februari 2018 trad Eilish ook op in Amsterdam, toen in de Melkweg. Haar ster is inmiddels dusdanig gerezen dat al haar fans daar niet meer inpassen, waardoor de Ziggo Dome het decor is voor haar nieuwe concert in Amsterdam.

De voorverkoop van het concert begint op 4 oktober