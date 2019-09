Kevin Dinkelberg nieuwe teammanager van Telstar

VELSEN - VELSEN-ZUID - Kevin Dinkelberg (midden op de foto) is de nieuwe teammanager van Telstar. Dinkelberg is daarmee de opvolger van Bert van Duijvenbode die de taak neerlegt vanwege maatschappelijke werkzaamheden.

Dinkelberg is ook werkzaam bij de KNVB als competitieleider van het zaalvoetbal. De Haarlemmer was vanaf 1997 meer dan twaalf jaar teammanager van HFC Haarlem. Daarvoor was hij ruim 14 jaar teammanager van RCH uit Heemstede en ook nog één jaar trainer bij die club.

Vanaf 2011 is hij ook actief als scheidsrechter bij de KNVB. De voetbalbond gaf hem in 2010 de gouden speld van de bond voor 25 jaar vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan voor RCH, HFC Haarlem en de KNVB.