Dream or Donate-soap: gedupeerden ladderwagen krijgen aan alle kanten hulp

DEN HELDER - De Helderse vrijwilligers die een antieke ladderwagen wilden opknappen, kunnen opgelucht ademhalen. Aan alle kanten wordt hen hulp aangeboden en ze krijgen tóch nog een deel van het verzamelde bedrag uitbetaald van de failliete crowdfundingwebsite Dream or Donate.

Het zag er aanvankelijk slecht uit. Dream or Donate was failliet gegaan en daarme zagen vrijwilligers zo'n 120 euro in rook opgaan. Een klein bedrag, maar voor hen van veel waarde. "We zijn afhankelijk van alle kleine bedragen", zei Frank Does eerder tegen NH Nieuws. "Elke 100 euro was een potje verf, of onderdelen voor de ladderwagen."

Maar wát kan er in een week veel veranderen: Does trok de stoute schoenen aan en zocht contact met Robert Jan Mastenbroek, de oprichter van de crowdfundingwebsite. "Hij zocht in de oude gegevens van de website en vertelde mij dat we geen 120, maar 57 euro hadden opgehaald. Dit bedrag krijgen we vandaag of morgen uitbetaald."

Afmaken ladderwagen ineens dichterbij

Een mooie opsteker, maar daar bleef het niet bij. "Een bewoner uit Tuindorp bood aan accu's en oud ijzer aan ons te willen doneren", zegt de Nieuwedieper. "Dit komt hij morgen brengen. Helder Tours heeft een geldbedrag aan ons gedoneerd. En Wout en Melvin van het gelijknamige Helders scooterbedrijf (die nota bene in mei hun levenswerk nog in vlammen op zagen gaan, red.) geven hun oud ijzer aan de vrijwilligers." Does is heel blij met de extra donaties. "Nu komt het afmaken van de restauratie van de ladderwagen ineens een heel stuk dichterbij."