Kroongetuige Nabil B. heeft nieuwe advocaat

AMSTERDAM - Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat. Dat zegt Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, in het AT5-programma Park Politiek.

De vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vorige week voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Die moord ging als een schok door Nederland. De rechtbank is volgens Burmeister op de hoogte van wie de advocaat is.

Mogelijk anoniem

Burmeister gaat verder niet in op de identiteit van de advocaat, maar zegt wel dat het niet gaat om Peter Schouten, die enkele dagen na de moord aangaf zich beschikbaar te stellen. Eerder gaf Burmeister tegenover AT5 aan dat de nieuwe advocaat van B. mogelijk anoniem zou blijven. Of de identiteit van de nieuwe advocaat van B. nog bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk.

'Voor het eerst onveilig gevoeld'

Burmeister, zelf ook strafpleiter, zegt verder dat de moord op Wiersum hem voor het eerst echt heeft laten nadenken over zijn eigen veiligheid. "In principe wordt een advocaat nooit bedreigd. Ze hebben ons ook echt heel hard nodig. Ik heb me nog nooit bedreigd gevoeld, dus dit is wel een uitzonderlijke situatie."

Een andere beroepsgroep die gevolgen ervaart van de moord op Wiersum is die van de journalistiek, legt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten uit in het AT5-programma. "Het is natuurlijk anders omdat het niet de beroepsgroep is die je vertegenwoordigt. Maar je merkte ook meteen dat dezelfde groep die een deel van onze collega's bedreigt, zoals John van den Heuvel, Paul Vugts en Mick van Wely, hier dus echt laat zien dat het niet bij bedreigingen blijft, maar dat ze ook bereid zijn om in de groep rondom dat interne circuitje heen dit soort absurde moorden te plegen."