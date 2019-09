Hoornse handhaver aangereden tijdens werk, auto rijdt door: "Onacceptabel en laf"

HOORN - Een Hoornse handhaver is vanochtend tijdens zijn werk aangereden door een auto, die vervolgens door is gereden. Dit gebeurde op de Nieuwendam in het centrum van Hoorn. De handhaver bleef gewond achter.

Handhavers in Hoorn werken 'gelukkig' altijd met zijn tweeën, waardoor de andere handhaver het kenteken kon noteren en zijn collega gelijk kon helpen.

Laf

De gemeente steekt haar gevoel niet onder stoelen of banken over het ongeluk van de medewerker. "Ongelofelijk dat dit gebeurt. Willens en wetens doorrijden na een aanrijding is onacceptabel en laf", schrijft ze op Facebook. "Handhavers werken hard om de stad schoon, heel en veilig te houden." Het team van handhavers reageert net zo geschokt: "Hier hebben wij geen woorden voor."

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie. Het is niet bekend hoe het nu met de handhaver gaat.