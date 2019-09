Eerste nieuwe golfbreker voor Afsluitdijk klaar: nog 74.999 te gaan

DEN OEVER - De nieuwe toplaag voor de Afsluitdijk is eindelijk in productie. Vrijdagochtend rolde het eerste van 75.000 golfbreekelementen uit de nieuwe fabriek van bouwconsortium Levvel in Harlingen. Elke speciaal betonnen X-blok weegt 6.500 kilo. Samen moeten ze de Afsluitdijk de komende 100 jaar beschermende tegen het water.

Van Den Oever tot Kornwerderzand komen 75.000 nieuwe golfbrekers op de Afsluitdijk te liggen die ons moeten beschermen tegen de de stijgende zeespiegel. Er moeten per dag 150 blokken van de band rollen. Daarvoor draaien meer dan honderd stalen mallen rond in een geautomatiseerde carrousel door de fabriek in Harlingen.

Nieuwe 'huid'

"De blokken zijn uniek. Ze zijn speciaal voor Afsluitdijk ontworpen. Het wordt als een nieuwe huid over de bestaande bekleding heen gelegd," vertelt projectdirecteur Carlos Mollet van Levvel aan NH Nieuws.

De productiemethode van het speciale beton zorgt volgens Levvel voor minder uitstoot van kooldioxide. Een deel van de oude toplaag van de Afsluitdijk wordt zelfs hergebruikt. "We breken de oude basaltblokken die weg moeten in stukken en dat verwerken die in de nieuwe blokken. We zorgen ook voor een ruw oppervlak en er komen kleine poeltjes in, zodat natuur zich daar makkelijker in kan ontwikkelen."

De eerste nieuwe golfbrekers komen volgend jaar april op de Afsluitdijk te liggen. Het vervoer van de blokken gaat over water om de hinder voor wegverkeer zo veel mogelijk te beperkten.