Na 7 (!) verhuizingen een vaste plek voor voedselbank Hilversum: "Zo blij!"

HILVERSUM - Uitgiftepunt 1 van de Hilversumse voedselbank verhuisde vandaag naar een nieuwe locatie. Na zeven verhuizingen in de afgelopen jaren betekent dat eindelijk rust. Want op de Korte Noorderweg 36 mogen ze de komende tien jaar blijven. "Het zal voor de cliënten vast even wennen zijn, maar we zijn er heel erg blij mee!"

Met man en macht is er gewerkt om de nieuwe locatie op orde te krijgen. "Er moest heel veel gebeuren, tot bodemsanering aan toe," vertelt coördinator Henske Jakobs. "Verder is er gestuukt en geverfd, zijn er gipsplaten gezet en hebben we een compleet nieuwe keuken geplaatst."

Alle materialen zijn gedoneerd door sponsoren, vertelt een van de klussende vrijwilligers. "Tot de led-lichten aan toe, echt fantastisch," vertelt hij terwijl hij een kast vult met planken. Hij is heel blij met het resultaat. "Dit geeft rust, na al het harde werken."

Zeven keer verhuisd

De vrachtwagen van de Voedselbank Gooi en Omstreken rijdt de hele ochtend heen en weer tussen de oude en de nieuwe locatie. Inmiddels heeft het team routine opgebouwd met verhuizen. "Dit is nu de zevende keer, maar gelukkig voorlopig ook de laatste," vertelt Jakobs.

Want het uitgiftepunt mag de komende tien jaar - gratis - blijven op deze nieuwe plek. "Dan is het ook leuk om deze klus-investering te maken," vertelt Ans Wijnands. "Voor twee jaar doe je dit niet." Samen met haar man en een groep vrijwilligers heeft zij de afgelopen maanden heel hard gewerkt. Jakobs is dan ook trots op het team. "Wat er ook moet gebeuren, er is altijd wel iemand die het op zich neemt, ongelofelijk."

Bekijk hier wie de voedselbank allemaal nodig heeft. "Ik was zeer verbaasd, toen ik hier kwam werken," zegt Henske Jakobs.

Donderdag kwamen de cliënten voor het laatst op de oude locatie. "Ik moet iets verder met de scootmobiel," zegt één van hen. Maar het maakt haar eigenlijk niet uit waar de voedselbank zit. "Als ze er maar zijn, ik ben zo blij met de wekelijkse boodschappen die ik hier ophaal", vertelt ze.

Appje

Henske gaat alle vaste klanten nog een appje sturen. "Er staan volgende week vast een paar mensen op de oude locatie, dus we hangen hier ook een briefje op de deur. Maar over twee weken is iedereen gewend en draaien we weer als vanouds."

Het uitgiftepunt zit vanaf nu op de Korte Noorderweg 36 in Hilversum.