Wethouder Moorman kritisch over uitspraken minister Slob: "Echt hele rare reactie"

AMSTERDAM - Onderwijswethouder Marjolein Moorman zet haar vraagtekens bij de uitspraken die minister Arie Slob van Onderwijs vanochtend deed over het 16e Montessori in Amsterdam Zuidoost. Volgens de minister is te snel de conclusie getrokken dat de problemen op de school enkel te wijten zijn aan een lerarentekort. "Echt een hele rare reactie", zegt Moorman.

Ook zei de minister vanochtend dat de school geen bestaansrecht had omdat het onderwijs ondermaats was en er al langer problemen waren op de school. "Natuurlijk is het zo dat de kwaliteit van onderwijs voorop staat", zegt Moorman. "Maar deze school kon zijn herstelopdracht niet vervullen, omdat ze geen leraren konden krijgen. Om nu te zeggen: dit heeft helemaal niets met het lerarentekort te maken, vind ik heel gek."

Overigens bestrijdt een woordvoerder van de minister dat hij zo stellig is geweest. Zij zegt dat hij gesproken heeft over een te snel getrokken conclusie dat de problemen alleen aan het lerarentekort liggen. Maar het is duidelijk dat Moorman en Slob hier een ernstig verschil van mening hebben.

Halsoverkop

Slob zegt verder het moment van sluiten van de school ongelukkig te vinden. Het begin van het schooljaar is volgens hem een beter moment. Ook die kritiek vindt Moorman niet geheel terecht. "Je wil niet halsoverkop een school sluiten, ook niet als je in juli een rapport krijgt van de onderwijsinspectie. Dan wil je niet meteen na de zomer al zeggen: we kunnen het niet meer doen. Maar ja, nu kan het echt niet anders."

Moorman zegt verder blij te zijn met de bereidheid van andere scholen in het stadsdeel om leerlingen op vangen, terwijl dat ook voor die scholen niet gemakkelijk is. "Want ook die moeten dit vervolgens weer bijbenen. Je ziet dus dat dit op alles en iedereen effect heeft. De kinderen zijn daar de dupe van en dat vind ik heel ernstig."