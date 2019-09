Wouter rijdt bijna-fatale motortocht opnieuw voor goede doel: ruim 4.000 euro opgehaald

ALKMAAR - Wouter van Velzen (31) uit Alkmaar heeft zijn doel bereikt. Niet alleen maakte hij zijn bijna fatale motorrit naar Zuid-Frankrijk opnieuw, ook haalde hij met die tocht ruimschoots het dubbele bedrag op voor de Hersenstichting. Vandaag overhandigde hij 4.040 euro aan de stichting.

Dat Wouter terugging naar Frankrijk en daarmee geld op wilde halen voor de Hersenstichting heeft een bijzondere aanleiding: acht jaar geleden maakt hij dezelfde tocht op zijn motor naar het zuiden. Maar in Embrun ging het mis. Hij werd aangereden en liep zware verwondingen op.

Van alle botbreuken herstelde hij goed, maar hij hield aan het ongeval niet-aangeboren hersenletsel (NAH) over. Bij Wouter uit zich dat in vermoeidheid, en dat merkt hij bij alles wat hij dagelijks doet. Om meer bekendheid voor de aandoening te krijgen en geld in te zamelen voor onderzoek naar en begeleiging van NAH-patienten, besloot hij de motortocht naar 'zijn plek des onheils' opnieuw te maken. NH Nieuws sprak met Wouter vlak voor zijn vertrek:

Wouter is inmiddels weer veilig terug in Alkmaar. "Uiteindelijk heb ik twee weken gedaan over de reis. Het was geweldig, maar ook spannend", vertelt Wouter open. "Ik was elke dag zenuwachtig door die vermoeidheid van mij. Maar het is allemaal goed gegaan. Ik heb genoten van elke kilometer die ik heb gemaakt."

Steun van familie en vrienden

De rit ging via Duitsland, de Alpen naar Zuid-Frankrijk waar zijn ouders hem opwachtten. "Ik heb zoveel steun aan hen gehad, maar ook van vrienden en alle donateurs die mij via mijn inzamelingspagina of Facebook volgden en daar lieve berichtjes achterlieten."

De ruim 4.000 euro die hij met zijn tocht bijeen haalde, heeft hij vandaag aan de Hersenstichting overhandigd. "Wouter heeft hier zo zijn best voor gedaan", vertelt Annet van der Vaart van de stichting. "We zijn er enorm blij mee, dit soort bedragen krijgen we niet vaak." Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, erkenning en herkenning van hersenletsel en voorlichting.