Mogelijke vluchtscooter liquidatie Kelvin Maynard gevonden

AMSTERDAM - In een sloot aan het Strandvlietpad in Amsterdam-Zuidoost in vanmiddag een zwarte motorscooter gevonden. Mogelijk gaat het om het voertuig van de schutter van de geliquideerde Kelvin Maynard.

Oud-profvoetballer Maynard werd vorige week woensdag aan de Langbroekdreef in Zuidoost doodgeschoten. In een Burgernetmelding werd vervolgens opgeroepen om uit te kijken naar een zwarte motorscooter met drie wielen, met daarop twee in het donker geklede mensen.

De nu gevonden scooter voldoet aan de beschrijvingen van het gezochte voortuig. De scooter wordt onderzocht door de Forensische Opsporing en de locatie waar de scooter werd gevonden in afgezet. De politie zegt 'extra goed onderzoek te doen', maar kan pas na sporenonderzoek bevestigen of de scooter iets te maken heeft met de liquidatie van Maynard.