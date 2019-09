Schipholgangers opgelet: zéker tot half november wegwerkzaamheden en drukte in de spits

SCHIPHOL - De werkzaamheden aan de Ceintuurbaan-Zuid bij Schiphol - de weg vanaf de afrit tot de vertrekhallen - duren tot 15 november. Dat betekent extra verkeersdrukte, zéker in de spits. Eerder werd gesproken over een andere, eerdere einddatum, maar dat 'had alleen betrekking op fase e van de werkzaamheden', aldus Schiphol.

Je moet rekening houden met extra reistijd in de spits, aldus de luchthaven op hun site. Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de weg die onder meer leidt naar de parkeergarages en de kiss and ride bij Schiphol.



Over de einddatum van de werkzaamheden is wat verwarring ontstaan; eerder werd namelijk gecommuniceerd dat het tot oktober zou duren, maar sinds deze week staat op de site dat ze duren tot half november.

Communicatie

"Goed opgemerkt. Dit betekent alleen niet het werk uitloopt", aldus een woordvoerder van Schiphol. "Er is wat ruis geweest over de fases waarin het werk wordt gedaan. De eerste fase duurt tot in oktober, de tweede tot begin november en de derde dus tot midden november. Dat is volgens de planning altijd al zo geweest. Alleen we hadden het ongelukkig gecommuniceerd."

De impact op de verkeersdrukte (vertraging) zou volgens de luchthaven in de derde fase van de werkzaamheden wél minder groot zijn, maar 'hou er rekening mee'.