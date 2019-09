Supersnelle pizzabezorger wil zijn werk iets té goed doen, met hoge boete als gevolg

SCHAGEN - Een pizzabezorger (25) wilde gisteravond zó graag zijn pizza warm afleveren bij de besteller, dat hij bij Schagen een rood verkeerslicht negeerde en het gaspedaal veel te diep indrukte. De politie kon er niet om lachen en hield hem aan.

De bezorger reed om 22.50 uur in zijn auto met hoge snelheid over de provinciale weg N248 in de richting van Schagen. Bij de kruising met de Groote Sloot had hij moeten stoppen voor het rode stoplicht, maar deed dat niet. Hij gaf zelfs nog extra gas, ontweek de auto's die de kruising al opkwamen en scheurde door rood.

Dat was voor de politie het teken om achter hem aan te gaan. Ze klokten de bestuurder op 140 kilometer per uur waar 80 is toegestaan. Eenmaal in Schagen werd hij door de agenten aan de kant gezet. De man heeft een proces-verbaal gekregen en moet op eigen kosten - ruim 1.100 euro - een cursus over verantwoord rijgedrag volgen bij het CBR.

En de pizza? Dat is niet bekend, maar waarschijnlijk is hij alsnog niet warm aangekomen op bestemming.