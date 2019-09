Evenementen in de hele provincie afgelast door verwachte herfststorm

NOORD-HOLLAND - De slechte weersvoorspellingen hebben ervoor gezorgd dat meerdere evenementen die dit weekend plaats zouden vinden, zijn afgelast.

Gisteren werd al bekend gemaakt dat het Mooiste Landschapsfestival niet door gaat. Het festival zou zondag georganiseerd worden bij buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. "De weersverwachtingen zijn dusdanig slecht dat het niet verantwoord is om zoveel mensen op Buitenplaats Leyduin te ontvangen", laat de organisatie via hun website weten.

Het Rembrandtparkfestival in Amsterdam heeft ook besloten de festiviteiten niet door te laten gaan. Vrij snel hierna liet golfevenement Golf & Country, wat plaats zou vinden in Blaricum, weten hun editie af te blazen door de verwachte onstuimige weersomstandigheden. Ook de laatste kofferbakmarkt van Schoorl van dit seizoen gaat zondag niet door.

Schagen danst

Schagen heeft besloten Schagen Danst en De Muziektuin niet door te laten gaan. Zondag zou het laatste gratis zondagmiddagconcert van dit seizoen worden gegeven tijdens De Muziektuin. Schagen Danst zou zondagmiddag plaatsvinden en zich net als De Muziektuin grotendeels afspelen in de openlucht.

Verder gaat ook de mountainbiketocht niet door waarmee scoutingvereniging Die Robben uit Wieringerwerf extra inkomsten hoopte te vergaren. "Een aantal paden van de toertocht zijn al niet meer begaanbaar, waardoor de tocht noodgedwongen te veel over verharde wegen komt en het geen mountainbiketoertocht meer is", aldus de organisatie.