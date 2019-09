Formule 1 in Zandvoort zit eredivisieclubs in de weg

ZANDVOORT - De KNVB onderzoekt of de voorlaatste speelronde in de eredivisie verplaatst kan worden. Deze staat nu voor zondag 3 mei op het programma. Op deze dag vindt ook de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort plaats.

De voetbalbond overlegt met de betrokken partijen of de wedstrijden mogelijk een dag eerder gespeeld kunnen worden, aldus een woordvoerder. Tijdens de laatste twee speelrondes in de eredivisie worden alle wedstrijden op hetzelfde moment gespeeld, op de zondagen 3 en 10 mei met 14.30 uur als gezamenlijke begintijd. 'De Grote Prijs van Nederland' op het duinencircuit van Zandvoort werd onlangs ook voor zondagmiddag 3 mei op het programma gezet.

Verplaatsen

De eredivisieclubs denken dat de Formule 1 niet alleen veel aandacht opslokt, maar ook dat het in de regio om Zandvoort extreem druk wordt. Voor de Noord-Hollandse clubs Ajax en AZ staat op 3 mei een thuiswedstrijd op het programma, tegen respectievelijk VVV-Venlo en FC Utrecht. De clubs hebben daarom bij de KNVB de vraag neergelegd of de wedstrijden verplaatst kunnen worden.

Veel ruimte op de kalender is er echter niet, ook omdat zowel voor als na de voorlaatste speelronde in de eredivisie midweeks de halve finales van de Champions League en de Europa League worden gespeeld. De KNVB moet rekening houden met mogelijke Nederlandse inbreng. Afgelopen seizoen zorgden de Europese successen van Ajax, dat in de Champions League doordrong tot de halve finales, tot heel wat knelpunten in het competitieprogramma.