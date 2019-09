Broccolibedrijf stelt medewerkers en omwonenden onbeschermd bloot aan landbouwgif

HAUWERT - Een broccolibedrijf in de buurt van Hauwert en Zwaagdijk zou zijn medewerkers, en mogelijk omwonenden, jarenlang onbeschermd hebben blootgesteld aan landbouwgif. Eerder meldden deskundigen dat bestrijdingsmiddelen, die in Nederland worden gebruikt in de landbouw, de ziekte van Parkinson kunnen veroorzaken.

Dit blijkt uit beelden in handen van Zembla.

Hierop is te zien hoe meerdere regels worden geschonden bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen op het land. Er wordt gif gespoten bij te harde wind en daardoor komen er mogelijk middelen in de sloot naast de akker terecht. Medewerkers van het bedrijf lopen ook zichtbaar gevaar door het opwaaiende gif.

Parkinson door blootstelling aan landbouwgif

De beelden zijn gemaakt door Jim Blom, die op 19 september al in een uitzending van Zembla vertelde over zijn vader die op 47-jarige leeftijd is gestorven aan Parkinson. Jims familie is ervan overtuigd dat de bestrijdingsmiddelen waarmee hij werkte, en die al decennialang worden gebruikt in het traditionele tuindersgebied, de boosdoener zijn. De boerderij van Blom ligt naast de velden waar dit gif op de verkeerde manier wordt gebruikt.

'Wat een schande'

Experts uit de landbouwsector reageren in de video geschokt op de beelden van Jim. "Fouter dan dit kun je het niet doen. Ik vind dit een schande voor de sector", aldus Niels Zuurbier, bestuurder van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). "Dit is niet hoe je met mensen omgaat. Er wordt gewoon doorgewerkt terwijl dat niet mag als je aan het spuiten bent", vertelt Jeroen Brandenburg van vakbond FNV.

In de beelden is duidelijk te zien hoe de boer met harde wind zijn akkers bespuit en het gif alle kanten opgaat. Maar in Nederland is het verboden om te spuiten boven windkracht 3. Omwonenden kunnen zich door de harde wind niet beschermen tegen het gif en het spul komt bij de omliggende woningen terecht.

Volgens de FNV zit de oplossing in het op heterdaad betrappen van deze boeren. De Inspectie SZW is hiervoor verantwoordelijk. SZW zegt in een reactie tegen Zembla dat ze in 2018 al een waarschuwingsbrief naar de teler heeft gestuurd, maar de beelden van Jim zijn van dit jaar - wat erop wijst dat er nog altijd niets is veranderd. Volgens de SZW is het erg moeilijk om te handhaven op dit probleem, omdat de middelen niet op vaste dagen en momenten worden gespoten.

De FNV geeft aan dat dit bedrijf niet de eerste en enige is die de regels overtreedt. Inmiddels heeft dit probleem ook de Gedeputeerde Staten bereikt. De FNV hoopt met name dat het wordt opgelost door meer controles en handhaving door SZW.

De teler zelf wil niet reageren en laat de reactie over aan de LTO. Wel geeft een loonwerker van het bedrijf aan dat dit vaker voorkomt en dat mensen dan eigenlijk weggestuurd moeten worden - maar dat dit niet altijd gebeurt.

Bekijk hier de beelden van Zembla van de broccoliteler: